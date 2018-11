Zorgwethouder Bert Kuster: ‘Tekort aan pleegouders oplossen met steungezinnen’

Daarvoor pleit zorgwethouder Bert Kuster van de gemeente Oude IJsselstreek, in het kader van de Week van de Pleegzorg die momenteel bezig is. ,,Opgroeien in de bekende omgeving, zonder al te veel verandering, is het beste voor het kind’’, zegt Kuster.



Daarom wordt aandacht gevraagd voor het schreeuwende tekort aan pleeggezinnen. ,,In Nederland is er een acuut tekort aan 200 gezinnen. In deze regio wachten acht kinderen op plaatsing’’, zegt Kuster. ,,En dat zijn de kinderen die in beeld zijn. Het werkelijke aantal ligt mogelijk een stuk hoger.’’



Acht klinkt weinig, maar ieder kind dat wacht op pleegzorg is er één te veel, benadrukt Kuster. ,,Het is heel erg dat deze kinderen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.’’