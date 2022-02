Zoveel regen in de Achterhoek is ‘best uitzonderlijk’; beken bomvol met water

Grote hoeveelheden regenwater zijn de afgelopen dagen naar beneden gekomen in de Achterhoek en Liemers. Dat is goed te zien aan de sloten en beken, die bomvol water staan. Ook delen van weilanden staan flink onder water. De meeste regen is gevallen in het gebied langs de IJssel.



De overlaat bij de Den Elterweg tussen Baak en Zutphen draait overuren, net als de afvoer bij de Grote Beek achter Steenderen. De afvoer van het regenwater is hier zo groot, dat dit eens in de tien jaar gebeurt. Volgens Polman heeft ook de omgeving van Giesbeek en Angerlo het zwaar te verduren gehad.