Zoveel verkeersborden worden elk jaar gestolen in de gemeente Aalten

Duitse auto vliegt uit de bocht, slaat over de kop bij de Heurne: twee inzitten­den gewond

DE HEURNE - Op de Caspersstraat in De Heurne is zaterdagmiddag een Duitse auto uit de bocht gevlogen. De wagen sloeg over de kop en belandde in een lager gelegen maïsakker. Twee inzittenden raakten gewond bij het eenzijdige ongeval. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht per ambulance.

9 oktober