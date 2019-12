Zuid-Afrikaanse kinderkoren zingen zich uit het slop in Winterswijk

update ‘Twee kilo harddrugs’ in auto blijkt grondstof voor syntheti­sche drugs

15:28 LICHTENVOORDE - Vijf mannen uit Nederland, Spanje en Colombia zijn dinsdagavond aangehouden in Lichtenvoorde. In hun auto werd een zak met twee kilo kristalvormig poeder gevonden. Waar eerst werd gedacht dat het ging om harddrugs met een straatwaarde van 200.000 euro, blijkt uit analyse van het poeder dat het een grondstof is voor synthetische drugs, meldt wijkagent Stephan van Beckhoven.