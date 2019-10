Zuipende Haarlose papa's met de mattenklopper verwijderd voor Zinas Festijn

In samenwerking met JaHaarlo hebben tieners onder 16 dan gratis toegang. DJ Mike Gerritsen omlijst het geheel muzikaal. Zaterdag was op het feestterrein al sprake van een machtsovername, aldus de organisatoren.

‘Bewijs’

Een verspreide foto moet ‘bewijzen’ dat de PZF-papa's met harde hand zijn verwijderd. Mama's zouden de boel er verder regelen, in aanloop naar de teenageparty. In hoeverre de mattenkloppers weke delen bij de mannen hebben geraakt, is niet vastgesteld.

Zaterdag 2 november is bij het ‘echte’ Papa's Zuip Festijn alcoholmatiging wel weer ver te zoeken. Dan is publiek vanaf 16 jaar welkom, mits in het bezit van een entreekaart. De Snorkel Drive In Show verzorgt deze avond de muziek.