Zusjes stranden door corona in Nieuw-Zeeland: ‘Een reis om nooit te vergeten’

Na bijna twee maanden weg te zijn geweest, zijn de Westendorpse zusjes Akke (25) en Tess (23) Hakvoort weer thuis. De twee waren net een maand in Nieuw-Zeeland, toen daar een lockdown werd afgekondigd. Ze blikken terug op hun onvergetelijke reis.



Hoe was jullie tijd in Nieuw-Zeeland?

,,We verheugden ons al maanden op deze rondreis en hebben hard gespaard! Toen we daar aankwamen op 16 februari, was er nog weinig aan de hand rond corona. Alles kon en mocht, we hebben bijna alles wat we wilden kunnen doen. Skydiven, een helikoptervlucht.



Ongeveer een maand later was het anders. Na een paar dagen zonder internet stonden we in de wasserette, toen daar op een scherm ‘lockdown in 48 uur’ stond. Een hele omslag in korte tijd, het land ging voor vier weken op slot. Best gek en onzeker.”



