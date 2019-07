Zusjes uit Noordijk tweede op NK Beachvolleybal

Zwembad Vinkennest Eibergen verruimt openings­tij­den na kritiek op ‘siësta’

18:22 EIBERGEN - Zwembad ‘t Vinkennest in Eibergen verruimt de openingstijden tijdens de zomervakantie. Vanaf maandag tot en met 25 augustus is het buitenbad de hele dag tussen 07.00 – 20.00 uur geopend. Alleen bij slecht weer is het bad tussen 11 en 15 uur dicht.