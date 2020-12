Zutphen wil Theater Hanzehof weer overnemen, maar is het hier ook mee gered?

De gemeente Zutphen wil het complex van Theater Hanzehof weer overnemen. Tientallen jaren was het in bezit van de Stichting Hanzehof zelf. Geld voor achterstallig onderhoud had de stichting alleen niet. Het overdragen van het complex is een eerste stap richting een redding van het theater. ,,Maar er is nog een lange weg te gaan.’’

De smeekbede van theaterdirecteur Johan Boonekamp is gehoord. Als het aan wethouder Mathijs ten Broeke ligt neemt de gemeente Zutphen het complex van Theater Hanzehof weer over. Al tientallen jaren is Stichting Hanzehof eigenaar van het complex van bijna 8000 vierkante meter. Tot frustratie van de Hanzehof zelf. ,,Wij zijn geen vastgoedbeheerder, maar gaan over cultuur’’, zei Boonekamp een jaar geleden al tegen de Stentor. Ten Broeke is overstag en wil het complex nog komend jaar overnemen van de stichting.

De gemeente Zutphen droeg het complex tientallen jaren geleden over aan de Stichting Theater en congrescentrum Hanzehof. Waarom de gemeente het eigenaarschap in de jaren 80 overdroeg, weet Ten Broeke niet. Bij het complex horen onder meer de theaterzaal, de concertzaal en de tussenliggende congreszalen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Dit in tegenstelling tot het gros van de theatergebouwen en schouwburgen in Nederland, die in handen is van gemeenten. De panden worden vaak gehuurd door stichtingen.

Molensteen om de nek

De huidige constructie is een molensteen om de nek van de stichting. Jaarlijks ontvangt de Hanzehof 1,3 miljoen euro. Slechts de helft daarvan wordt volgens Boonekamp echt gebruikt voor cultuur. ,,De rest gaat op aan de stenen en achterstallig onderhoud.’’ Geld voor investeringen en renovatie is er niet, waardoor het achterstallig onderhoud groot is.

Na de smeekbede van Boonekamp liet Zutphen een onderzoek uitvoeren door adviesbureau AEF. Dat advies is helder: de gemeente moet het vastgoed weer overnemen, waardoor de Hanzehof zich kan richten op de cultuuraanbod. ,,Dit voornemen valt heel goed’’, zegt Boonekamp. ,,We kunnen nu weer praten waar het echt over moet gaan: cultuuraanbod. Discussies over de Hanzehof gingen vaak alleen over de stenen. Het voornemen van de gemeente om het complex weer over te nemen, is een eerste stap in de goede richting.’’

Volledig scherm Hanzehof-directeur Johan Boonekamp. © Arjan Gotink

Nog geen definitieve redding

Een overname van het theatercomplex betekent namelijk nog geen redding voor de Hanzehof. Het pand is al jaren toe aan een grote renovatie. Al die tijd wordt een keuze voor behoud of sloop van het pand door de gemeente Zutphen vooruit geschoven. Geen optie meer, stelde wethouder Ten Broeke vorig jaar. ,,We kunnen niet temporiseren tot in het oneindige’’, zei hij. ,,De huidige staat van het complex laat al te wensen over. We kunnen niet te lang vooruitschuiven.’’

De voorkeur van Ten Broeke en collega-wethouders gaat uit naar een vernieuwbouw die zo’n 8 miljoen euro kost. Het zalen- en vergadercentrum wordt dan gesloopt. De Buitensociëteit, de klassieke concertzaal, moet in oude staat worden hersteld - met een volwaardige entree - en het theater blijft behouden. In een later stadium moet de gemeenteraad hier nog een beslissing over nemen.

Renovatie geen uitgemaakte zaak

Vorig jaar werd duidelijk dat dit nog alles behalve een uitgemaakte zaak is. Want waar tovert Ten Broeke de benodigde miljoenen vandaan? De meerderheid van de raad liet Ten Broeke weten terug te moeten komen met een financieel onderbouwd plan, voordat een knoop zou worden doorgehakt over de toekomst van het pand.

Wanneer nu een beslissing over de grote renovatie wordt genomen, blijft ondanks de eventuele overname onduidelijk. ,,Het belangrijkste is nu om eerst deze overname te regelen. Voor de zomer hoop ik dat die stap klaar is. Daarna komt er zicht op die volgende stap.’’

Geen extra kosten voor gemeente

Volgens Ten Broeke kost een overname de gemeente onderaan de streep niets extra’s. ,,Er gaan straks geen miljoenen naar de Hanzehof’’, zegt Ten Broeke. Subsidie die de Hanzehof nu ontvangt voor het beheer, blijft straks bijvoorbeeld bij de gemeente. Voor het tot zo’n overname komt, laat de gemeente het hele pand onderzoeken. ,,We weten grotendeels in wat voor staat het pand verkeerd en dat er veel aan moet gebeuren. Er moeten geen grote nieuwe verrassingen bijkomen als we tot koop over willen gaan.’’

Ondertussen wacht Boonekamp af. ,,Ik ben blij met dit voornemen van de gemeente. Het laat zien dat Zutphen het theater wil behouden. Tegelijkertijd besef ik wel dat er nog een lange weg te gaan is.’’