Zuurstof wordt de Berkel ingepompt

,,Denk bij die zuurstofmatten aan hele grote bruistabletten waar zuurstof bij vrijkomt,’’ zegt Vanya Ginsel, woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel. ,,Het vervuilde water dat de eerste 24 uur na de breuk in de persleiding in de Berkel is gekomen, gaat nu richting de stuw Besselink bij Almen. Al die eiwitten in dat water zorgt nog steeds voor zuurstofgebrek. Door die matten bij Almen te plaatsen heffen we dat effect op.’’

Teveel eiwitten

Iets verder stroomafwaarts blijft de stuw bij Warken omhoog zodat er geen eiwitrijk naar Zutphen kan stromen. De toestroom van het vervuilde water is donderdag met de reparatie van de gebroken persleiding volledig gestopt. Sinds gistermiddag is de persleiding weer in gebruik genomen.

,,In de beginfase wordt de persleiding op een aantal plaatsen ontlucht, zodat de overtollige lucht en gassen eruit gelaten kunnen worden,’’ zegt Ginsel. ,,Dit is een veilige manier die we kunnen reguleren en op enkele plaatsen kunnen monitoren. Voorafgaand aan deze opstart heeft het waterschap meerdere ingenieurs- en bouwbedrijven geraadpleegd.’’

Het waterschap kan nu beginnen met de grote schoonmaak. Te beginnen met het afgesloten gedeelte van de Berkel nabij de breuk. Dit stuk is gebruikt als transportmiddel van het vervuilde water naar het baggerdepot. De plaatsing van een tijdelijk dam is de eerste stap om dit stukje rivier te kunnen herstellen. Inmiddels wordt onderzocht in welke mate ook de bodem en oevers van dit gedeelte van de Berkel is vervuild.

Ginsel: ,,Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zullen we zo snel en zorgvuldig mogelijk passende maatregelen nemen.’’

Onderzoek