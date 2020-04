Zwaan in Ulft bevrijd van vishaak in snavel met hulp uit Zuid-Holland

Kleinere elektroni­ca­zaak is druk in crisis; huishoude­lijk apparaat eerder kapot, ook door manlief en kind thuis

12:00 Een van de kinderen die per ongeluk aan de vaatwasser of andere apparatuur in de keuken zit. Of manlief die - nu bijna iedereen thuis zit – de wasmachine bedient, met fatale gevolgen. Door thuiswerkende consumenten en huishoudelijke apparaten die eerder kapot gaan, is de kleinere elektronicazaak in de regio druk.