Zwaar ongeluk met vrachtwagens op de A3/A12 bij Elten, net over de grens bij Beek

Concordia Varsseveld stopt na 140 jaar met stille trom: ‘Tot en met de laatste maat doorge­speeld’

10:24 VARSSEVELD - Wat groots had moeten eindigen met een prachtig jubileumconcert is uiteindelijk veranderd in een vertrek met stille trom. Harmonie Concordia uit Varsseveld, 140 jaar oud, bestaat niet meer. ,,We zijn ingehaald door de tijd”, vindt voorzitter Fokke Kromkamp.