Zwaar ongeluk met zeven gewonden was frontale aanrijding: ‘22-jarige bestuurder kwam op verkeerde weghelft’

,,Wat daarvoor de aanleiding is geweest, wordt nog onderzocht”, zegt de woordvoerder van de politie. ,,Wat we wel weten is dat de auto van de man daar rond 22.15 uur frontaal in botsing kwam met een tegenligger.” Het betrof een auto met Duitse kentekenplaten.



De klap was dusdanig groot dat beide auto’s aan weerszijden van de weg in de sloot terechtkwamen. De 22-jarige en de bestuurder van de tegemoetkomende auto raakten beiden bekneld bij het ongeluk.



Zij moesten door de brandweer uit hun voertuigen bevrijd worden. Ook de andere inzittenden van de twee auto's, raakten gewond. In totaal ging het daarbij om zeven personen.