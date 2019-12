Zwaargewonde bij aanrijding met auto van arrestatieteam in Doetinchem

Na 18.00 uur kwamen een dienstwagen van de politie en een personenwagen met elkaar in botsing. Eén automobilist raakte zwaargewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Onderweg is mogelijk een trauma-arts ingestapt.



De inzittenden van de politiewagen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet in het ziekenhuis te worden behandeld.



Het ongeluk gebeurde toen de personenwagen vanaf de Bedrijvenweg de Europaweg op draaide. Daar reed net de auto van het arrestatieteam van de politie, dat op weg was naar een melding en zwaailicht en sirene zou hebben gevoerd.



Beide auto’s raakten zwaar beschadigd bij de aanrijding. De verkeersongevallen analyse van de politie onderzoekt de details van de aanrijding.