Zwaargewonde bij auto-ongeluk Sinderen, twee personen zijn er vandoor

Update Geen gewonden bij botsing tussen twee auto's op rondweg Dinxperlo, wel veel schade

20:37 DINXPERLO - Geen van beide bestuurders van de auto's die zondagmiddag op de Aa Strangrondweg (N317) in Dinxperlo met elkaar in botsing kwamen zijn gewond geraakt. Zij zijn wel in de ambulance onderzocht, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.