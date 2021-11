Zwaargewonde bij bedrijfsongeluk met gasfles in Hummelo

Bennie Waanders schrijft over zijn jeugd in Neede: ‘Het was geen gladde tijd’

NEEDE/ENSCHEDE - Saxofonist en muziekdocent Bennie Waanders schreef een boek over zijn jeugd in Neede. Morgenavond vanaf acht uur vertelt hij over Terug naar de molen in Natuurpark Kronenkamp in zijn geboorteplaats.

9 november