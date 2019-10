Zwangerschapsbeurs in Eibergen: ‘Uitgaan van je gevoel als ouder’

Eigenlijk zijn ze nog steeds een beetje verbaasd over het enthousiasme waarmee ze voor hun beurs benaderd worden. Desirée Somsen en Eva Ploum begonnen vorig jaar heel voorzichtig met hun informatiedag voor zwangeren en jonge ouders in Centrum Goud in Eibergen. Dat bleek aardig succesvol, dus al snel ontstond het plan om het een tweede keer te doen, ook in Centrum Goud. "Lichte paniek sloeg toe toen we hoorden dat het centrum dichtging. Maar gelukkig hebben we in het Muldershuis een heel goed alternatief gevonden", vertelt Somsen. "En we hoeven hier niks aan de catering en de inrichting te doen, dat scheelt een hoop werk", voegt ze er met een lach aan toe.