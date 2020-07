Zwarte Cross begint publieke omroep: ‘Buiten de bubbel van de gevestigde media’

Video Voi­ce-finaliste Emma Boertien in Openlucht­the­a­ter Eibergen

11:06 EIBERGEN- Voice of Holland-finaliste Emma Boertien staat zondag 19 juli in Openluchttheater Eibergen. De 17-jarige zangeres/pianiste deed tranen van ontroering rollen bij onder meer Waylon. Een uniek concert, speciaal voor deze dag samengesteld. Coronaproof en toch ‘bovenop’ de artiest. Er zijn slechts honderd tickets in de verkoop.