Zwarte Cross-boegbeeld Tante Rikie kondigt pensioen aan

Tante Rikie is al sinds het begin het icoon van de Zwarte Cross, waarvan ze alweer jarenlang festivaldirectrice is. Nu is het echter tijd voor haar afscheid. “Bij het naderen van mijn 70ste verjaardag begon ook het terugkijken op mijn carrière als eerste festivaldirectrice van Nederland. Daar ben ik nooit zo van maar na de afgelopen Zwarte Cross kon ik het niet laten om te bladeren in mijn fotoalbums”, is te lezen op de website van de Zwarte Cross. “Tijdens mijn vakantie bleef ik ook maar praten over mooie momenten van de afgelopen 23 edities. Toen ik thuiskwam, wist ik het: na de Zwarte Cross 2020 hang ik mijn draagstoel aan de wilgen.”