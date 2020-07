Zwarte Cross column van Rocco Ostermann: ‘Jullie kunnen het!’

Toen de vier dagen om waren besloot Rikie spontaan om de Elfstedentocht via landweggetjes te gaan lopen. De wandeltocht werd internationaal nieuws en de krachten die vrijkwamen bij de toch al op leeftijd zijnde Rikie leken alsmaar toe te nemen. Zelfs Iceman Wim Hof leek zich te verbazen en sloot zich bij Rikie aan. Ook de Obama’s waren inmiddels in de gelederen te vinden: ‘Yes, jullie can do it’, schreeuwden ze enthousiast mee.



Bij de finish langs de Bonkevaart aangekomen, hield Rikie stil en keek naar haar volgers en ze zag onder meer Forrest Gump, Usain Bolt, Maxima, Akwasi, Johan Derksen, en Dinant Woesthof staan. laatstgenoemde had zijn gitaar al om en wilde gaan zingen. Rikie gaf ’m een mondkapje en zei: ‘Doet moar nie jong.’



Toen wendde ze zich geëmotioneerd tot haar volgers: ‘Lieve mensen, het is mijn jubeljaar en ik wil ook jubelen, en ik zál jubelen en als het moet jubel ik door tot aan Santiago de Compostella toe, want ik wil het en ik kán het! En nu gaan we naar Lichtenvoorde. Daar trekken we onze schoenen uit en maken we aarde. We zullen ons daar allen verbinden, stil staan, bij al ‘t goede dat er daar is zodat we compromisloos in een blijvende jubelstemming geraken want dát is wat we nú nodig hebben. Ik kan het, en jullie kunnen het. Voorwaarts gas!’



Gelukkig willen zijn is ook een daad van verzet.