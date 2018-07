Zwarte Cross: 'Compliment aan bezoekers voor ongelooflijk mooie editie'

Veruit het vervelendste was de diefstal van een rol polsbandjes van het terrein, in de nacht van woensdag op donderdag. De vermoedelijke dader is een 37-jarige campinggast uit Voorthuizen. Hij is zaterdag aangehouden voor de diefstal en na verhoor gisteren vrijgelaten door de politie. De man is nooit meer welkom op de Zwarte Cross. ,,Zulke figuren kunnen we missen als kiespijn’’, zegt Holkenborg.



Verder deed de organisatie veel om de droogte, stof en hitte te beheersen. Vooraf waren er extra schuilplekken op het terrein gecreëerd, gisteren kwam er nog eens 250 vierkante meter aan schaduwplekken bij. ,,Gelukkig is niemand bevangen door de hitte, wij hebben geen mensen hoeven helpen die oververhit zijn geraakt. Het is natuurlijk al een tijdje warm en droog, dus mensen bereiden zich goed voor’’, zegt Holkenborg.