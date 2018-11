Zwarte Cross gooit ruim 8.000 dagkaarten opnieuw in de verkoop

Die gaf eerder al toe dat het verloop van de kaartverkoop zaterdag niet de schoonheidsprijs verdiende. Alle kaarten voor de Zwarte Cross waren binnen no-time uitverkocht . De website van het evenement raakte overbelast. Het gevolg: veel geïnteresseerden konden niet afrekenen of het betalingssysteem niet eens bereiken.

‘Om taferelen als die van afgelopen zaterdag te voorkomen, gaan we met een wachtrij werken waar bezoekers bij grote drukte in komen te staan’, schrijft de organisatie. ‘Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het komende zaterdag voorspoedig gaat verlopen.’