Zwarte Cross heeft eigen fietsenmakers: de gebroeders Hofstede uit Berkelland

Ans en Henk uit Borculo zijn al zestig jaar gelukkig samen

11:13 BORCULO - Het was een hete zomerdag. Dat weet Ans van Oort (83) nog precies. „De bloemen moesten in de kelder bewaard worden.” Ze heeft het over 14 juli 1959, de dag dat ze in het huwelijk trad met Henk Witvoet (ook 83).