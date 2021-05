Zwarte Cross helpt nog meer jonge sporters en kunstenaars: ‘We willen deze talenten en hun coole passies aandacht geven die ze verdienen”

Met nieuwe app minder vaak naar ziekenhuis voor controle na botbreuk

12:35 WINTERSWIJK - Patiënten die in het SKB in Winterswijk worden behandeld aan eenvoudige letsels zoals een sleutelbeenbreuk, gebroken teen of verstuiking, hoeven niet meer altijd terug te komen voor een controle. Met een nieuwe app krijgen zij vanaf nu informatie over het behandelplan en het hersteltraject, wat een controlebezoek aan het ziekenhuis overbodig maakt.