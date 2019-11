Zwarte Cross in 28 minuten uitverkocht: pas op bij kopen tweedehands kaartje

De verkoop begon zaterdagochtend om 11.00 uur, om 11.17 uur kregen festivalliefhebbers al de mededeling dat de kaarten voor de camping, zaterdag en zondag uitverkocht waren. Een klein kwartier later (11.29 uur) waren alle kaarten verkocht.



De organisatie van het evenement in Lichtenvoorde had een wachtrij ingesteld om serverproblemen tegen te gaan. ,,Het is op ICT-vlak super verlopen", zegt Lotte Post van de Zwarte Cross. ,,Door de wachtrij konden we mensen in groepen naar de ticketshop doorzetten, die daardoor niet overbelast is geraakt.”

Chille voorverkoop

De organisatie zegt dat er op sociale media positief is gereageerd op de nieuwe werkwijze. ,,Ik kreeg een appje van onze social media medewerker en die zegt dat we nog nooit zo'n chille voorverkoop hebben gehad.”



Het is niet bekend of het de snelste tijd is waarin het evenement is uitverkocht. Post: ,,Vroeger had je nog wel eens een dag die niet was uitverkocht, maar daar is de afgelopen jaren geen sprake meer van. Iedereen is zo betrokken en veel mensen willen kaartje.”

Gruwelijk dankbaar

De organisatie is de bezoekers ‘gruwelijk dankbaar’ voor het vertrouwen, er is namelijk nog geen programma bekendgemaakt. De organisatie van de cross zegt dat het succes gestaag in 24 jaar is uitgebouwd.

Koop tweedehands kaartjes alleen via Ticketswap

De organisatie waarschuwt mensen die alsnog een kaartje willen bemachtigen dat alleen via TicketSwap te doen. De Zwarte Cross heeft een samenwerking met TicketSwap, waardoor de koper bij doorverkoop een spiksplinternieuwe kaart met nieuwe barcode krijgt.



Onlangs werd duidelijk dat mensen opgelicht waren met nepkaarten voor de Zwarte Cross. ,,Op TicketSwap kun je dagkaarten en campingkaarten aanbieden en kopen”, waarschuwt de organisatie. ,,Grasnapolsky- en camper/caravan-kaarten kunnen niet aangeboden worden, omdat hier borg op zit. Deze wordt teruggestort op de rekening van de eerste koper.”



De eerste namen voor het festival worden halverwege januari bekendgemaakt. De afgelopen editie van het festival trok ruim 220.000 bezoekers. Dit jaar zijn er meer campingplaatsen: 30.000 in plaats van 26.500.

Volledig scherm De camping- en weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2020 waren binnen een kwartier uitverkocht. © Screenshot