Zwarte Cross in no-time uitverkocht: veel festivalgangers teleurgesteld

De organisatie van de Zwarte Cross kwam een uur na de start met een excuusbericht. ,,Allereerst onze oprechte en grote excuses voor het ongemak. Je bestelling is gelukt als je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Na 24 uur kun je de kaarten downloaden.”



Voor veel liefhebbers is het dus nog maar de vraag of zij een kaart hebben weten te bemachtigen, doordat de site meermaals vastliep. ,,Mocht je ergens anders in het bestelproces zijn vastgelopen dan kunnen we op dit moment niet garanderen dat je bestelling daadwerkelijk gelukt is.”



De organisatie van het populaire festival zegt dat de voorverkoop van de Zwarte Cross door een technisch probleem niet ging zoals die had moeten gaan. Dat er een stormloop op kaarten voor het festival zou ontstaan, had de organisatie wel verwacht. ,,Maar het probleem was dat de site voor veel mensen meteen om 11.00 uur onbereikbaar was. Anderen liepen vast tijdens het bestellen van de kaarten”, zegt Pieter Holkenborg van de Feestfabriek, organisator van het festival.



Vanwege de verwachte run op kaarten was er volgens Holkenborg extra serverruimte gehuurd. ,,We waren voorbereid op massale belangstelling. Maar de problemen zijn veroorzaakt door een technisch probleem.”