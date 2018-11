Zwarte Cross is Muse, Bon Jovi en Metallica ver voorbij

Pieter Holkenborg van de Feestfabriek, organisator van het vierdaagse julifestival in Lichtenvoorde, was vorige week ook verrast dat de kaarten voor de Zwarte Cross zó snel uitverkocht waren. Het terrein kan 66.5000 bezoekers per dag aan, waarvan er 26.500 op de Zwarte Cross-camping staan. Maar de 120.000 dagkaarten die er daarnaast nog te vergeven waren, waren binnen een kwartier weggeweest als er door de enorme toeloop op internet geen technische problemen waren ontstaan, denkt Holkenborg.



8000 kaarten

Deze zaterdagochtend gaan om elf uur nog eens ruim achtduizend kaarten in de verkoop omdat die dubbel besteld waren. De verwachting is dat ook die in een mum van tijd verkocht worden. Een indicatie daarvoor is het aantal gevraagde kaarten op ticketswap.nl, waar mensen die een kaartje over hebben en die er nog een zoeken elkaar kunnen treffen.



De teller voor het aantal gevraagde kaartjes voor de Zwarte Cross stond vrijdagmiddag op ruim 21.000. Ter vergelijking: dat is veel meer dan voor de optredens van Metallica (1500) en Pink (10.000) in de Amsterdamse Arena, Muse (90) en Bon Jovi (200) in het Nijmeegse Goffertpark en de Snollebollekes (2000) in de Arnhemse Gelredome. En dat terwijl het programma van de Zwarte Cross nog niet eens bekend is.