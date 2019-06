Zwarte Cross komt met nep-persbericht: ‘2019-editie zeer geslaagd’

Het wordt bloedheet in Oost-Nederland: geen scheer­feest voor schaapjes, triathlons gaan door

15:53 Het wordt dit weekend opnieuw warm in Oost-Nederland. De naderende hitte leidt tot afgelastingen of aanpassing van evenementen. De triatlons in Zeewolde en Holten gaan vooralsnog wel door. De Bissinghrun in Ommen en het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Nijkerk zijn geschrapt vanwege de hitte.