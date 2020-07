Zwarte Cross krijgt amper kaarten terug nadat festival moest worden afgelast vanwege corona

Bewoners vinden vreemde man op zolder met hun kleren aan en horloge om

18:15 DOETINCHEM - Een 35-jarige man uit Duiven die tijdens de jaarwisseling in Doetinchem was ‘platgespoten’ bij GGNet, was 2 januari zo bang voor een tweede spuit in zijn bil, dat hij het raam kapot sloeg en de benen nam. Daarna drong hij een vreemd huis binnen, waar hij kleren van die bewoner aantrok en zich op zolder verstopte.