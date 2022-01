Zwarte Cross maakt eerste artiesten bekend: de Jeugd van Tegenwoordig en Danny Vera

De eerste namen voor de Zwarte Cross 2022 zijn:

Dropkick Murphys (US), Danny Vera, De Jeugd van Tegenwoordig, Cocaïne Hippo, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, Tim Knol & The Blue Grass Boogiemen, Djeckman, Daredevils, Mell & Vintage Future, Man Man Man de Podcast, Het mobiele naaiatelier, YallahYallah Live (NL/SY/MA), Joost Oomen & Kruidkoek, Thijs Kemperink, Donkey Tonk, B.V. Natuur, Splinter, Bram Krikke feat. Stefan & Sean, Marco V, DJ Thera, Chris Deluxe, Kenny B, Glenny & Rude Cut Band – Tribute to Gregory Isaacs (SU/NL), Corné van Zeijl, Noah Chorny – Swaypole, Balkan Paradise Orchestra (ES), Hens Solo, The Hillbilly Moonshiners, Antoon, BZB, Blend Mishkin (GR), Dreadzone (GB), Snelle Tatta, Stiff Richards (AU), Temple Fang, Tabanka (CV), Hymn for Her (US), Jetbone (SE), PRONK en Heqwerk.