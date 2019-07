Zwarte Cross maakt excuses voor ‘racistisch’ bord en zeil

Op social media ontstond ophef over een zeil waarop de tekst ‘leve de kleurling’ staat, met daarbij een foto van een Oompa Loompa. Ook een bordje met ‘Allah’s afbakbar’ werd als ‘discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos’ ervaren, schrijft de Zwarte Cross in een persbericht. ‘Dit betreuren wij, oprecht, ten zeerste. Wij hebben geprobeerd alle personen die contact met ons zochten een antwoord te sturen en hen uit te nodigen om na afloop van het festival hierover in gesprek te gaan’, aldus de organisatie.

Bordjes met een kwinkslag

De Zwarte Cross kent een traditie van bordjes met boodschappen met een kwinkslag. Meestal zorgen de boodschappen voor vermaak en niet voor ophef. ‘Toen het aantal berichten dermate opliep en de sfeer grimmiger dreigde te worden, hebben wij besloten om terug te komen op ons eerdere besluit om het bord en het zeil te laten staan. Deze hebben wij toen direct verwijderd’, schrijft de organisatie.



Too little, too late vonden veel mensen. De organisatie spreekt van een wervelstorm op social media. ‘De Zwarte Cross is een festival waar pertinent geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag. Iedereen die ons festival goed kent zal dit beamen', schrijft de organisatie.