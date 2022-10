Zwarte Cross’ Tante Rikie vertolkt ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ met Frans Bauer op Mega Piraten Festijn

ARNHEM/HENGELO (GLD) – Tante Rikie, de directrice en festivalmascotte van de Zwarte Cross neemt op zaterdag 17 december afscheid van het publiek. Niet op de Zwarte Cross, maar tijdens het Mega Piraten Festijn in het GelreDome. Samen met Frans Bauer vertolkt ze daar de hit ‘Hoofd, schouders, knie en teen’. Het Mega Piraten Festijn in het GelreDome vormt weer de afsluiting van het Mega Piraten Festijn-jaar. Dat gebeurt traditiegetrouw met een groots programma en een evenzo grootse productie. De voorverkoop is inmiddels in volle gang.

„Een onbeschrijflijke eer dat ze bij ons afscheid neemt”, zegt Leon Lukassen namens het Mega Piraten Festijn. „Als zo’n icoon bij je op het feest wil staan, grijp je dat natuurlijk met beide handen aan.”

Hij heeft zelf alles in beweging gebracht. „Ik zag op de socials iets voorbij komen over de single van Tante Rikie en Frans Bauer. Ik heb Ronnie Degen van de Zwarte Cross daarna meteen een berichtje gestuurd. Dat het geweldig zou zijn om Tante Rikie er ook in het GelreDome bij te hebben. En dat alles heeft tot dit geleid. We zitten in Arnhem dichtbij de Achterhoek, de thuisbasis van Tante Rikie. Ik weet dat ze piratenmuziek echt heel leuk vindt, sterker nog, ze was al meerdere keren te gast bij andere Mega Piraten Festijnen. Ik hoop en denk dan ook dat dit heel magisch wordt.”

2022 markeerde voor de Zwarte Cross het afscheid van Tante Rikie. Nog één keer werd ze op het schild geheven als festivaldirectrice/mascotte. In de aanloop naar het festival verscheen de single: ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ met Tante Rikie, Frans Bauer en de mannen van Jovink. Jarenlang trad Tante Rikie tijdens de concerten van Jovink op met dit nummer, maar het was nog nooit opgenomen.

„Als Zwarte Cross staan we erom bekend dat we originele dingen verzinnen”, vertelt Ronnie Degen. „We wilden het afscheid van Tante Rikie, na 25 jaar, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ze is een enorme fan van Frans Bauer. Hendrik-Jan Lovink (tot voor kort lid van de directie van de Feestfabriek, de organisator van de Zwarte Cross en lid van Jovink, red.) stelde tijdens een overleg voor Frans Bauer op te laten treden tijdens de Zwarte Cross. Iedereen begon keihard te lachen. Maar daar bleef het niet bij. Hendrik-Jan kwam vervolgens ook nog met het idee om hem samen met Tante Rikie een nummer op te laten nemen: ‘Hoofd, schouders, knie en teen’. ‘Oh god, hij is nog serieus ook’, dachten we Maar de afspraak met het management van Frans Bauer kwam er. Hendrik-Jan, Frans, zijn manager en ik zijn toen met ons vieren rond de tafel gegaan. We werden het eens. We hadden producer Emile Hartkamp er ook bij gevraagd. We hadden al een paar aanzetten voor een tekst, maar hij heeft die en de melodie vervolgens verder afgemaakt.”

Valse voorwendselen

Tante Rikie werd daarna, in mei dit jaar, onder valse voorwendselen naar de studio gelokt. „We hadden haar verteld dat er een paar spotjes moesten worden opgenomen”, vertelt Degen. „Ze wist verder van niks. Ze zat daar in de wachtkamer met een collega van de Feestfabriek ernaast. Ineens kwam Frans Bauer voorbij. Ze tikte de collega aan. ‘Dat is Fransie’. Frans speelde het spelletje mee en vertelde haar vervolgens dat hij een nummer wilde opnemen en dat zijn achtergrondzangeres had afgezegd. Of Tante Rikie wilde invallen? Dat durfde ze niet, maar uiteindelijk liep ze wel met hem mee naar de studio. En daar stonden we haar allemaal op te wachten. Toen kreeg ze door dat ze beet was genomen.”

Jaloers

Het leidde dus tot een rockversie van ‘Hoofd, schouders, knie en teen’; het lijflied van Tante Rikie. Met Frans Bauer en de mannen van Jovink dus. Een waardig afscheid. De bijbehorende videoclip is inmiddels dik 400.000 keer bekeken op YouTube. Het zorgde voor de nodige tv-optredens en ook de uitnodiging voor een gastoptreden tijdens de komende shows van de Toppers in de Arena. En het afscheid dus tijdens het Mega Piraten Festijn in het GelreDome. Degen heeft er geen enkele moeite mee dat dat dus niet gebeurt op zijn eigen festival.

„Tante Rikie vindt dit leuk. Ze doet iets bijzonders. Eén nummer uitbrengen en vervolgens een stadiontour: welke artiest is daar niet jaloers op?”

Onvervangbaar

Of het écht het allerlaatste publieke optreden van Tante Rikie wordt? Degen houdt zich op de vlakte. „Ze is dit jaar nog festivaldirectrice. Na het Mega Piraten Festijn in het GelreDome telt het jaar nog ongeveer twee weken. We sluiten dus wel wat af, maar dat er never nooit niet meer iets gebeurt, dat ga ik hier niet beloven. Maar in principe is dit haar laatste optreden. Een nieuwe mascotte van de Zwarte Cross komt er ook niet. Tante Rikie is onvervangbaar. We gaan uit van het Noord-Koreaanse model: ook als ze er niet meer is, blijft ze onze baas!”

Programma

Gerard Joling, Frans Bauer (met gastoptreden van Tante Rikie), Tino Martin, Jannes, Jan Smit, Jan Biggel, John de Bever, Lee Towers, Rutger van Barneveld, Ancora, Boer Bennie, Django Wagner, Peter Beense, Lange Frans, Mooi Wark, Dikdakkers, DJ Paul Elstak, Otto Lagerfett, Stef Ekkel, René Karst, Henk Dissel, Mart Hoogkamer, René Le Blanc, Henk Bernard, Belinda Kinnaer, Bonnie St. Claire, Joey Hartkamp, Marco de Hollander, Jacques Herb, Thomas Berge, Vinzzent en Robert van Hemert. De presentatie is weer in handen van Willie Oosterhuis.

Het GelreDome is geopend vanaf 17.00 uur. Het programma duurt van circa 18.30 tot 23.00 uur. RADIONL verzorgt een voorprogramma. Kaarten vanaf 26,50 euro zijn verkrijgbaar via www.megapiratenfestijn.nl.