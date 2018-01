Zwarte Cross waarschijnlijk binnen een maand uitverkocht

De Zwarte Cross kondigt aan dat er nu minder dan 10.000 vrijdagkaarten over zijn, net iets meer dan een kwart van het totale aantal voor die dag. De verwachting is daarmee dat het festival wellicht al in februari volledig uitverkocht is. Dat is ruim voor de start van het vierdaagse theater-, cross- en muziekspektakel op De Schans in Lichtenvoorde.