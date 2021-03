Zwarte Cross wil uitbreiden naar het buitenland: ‘Daar zien wij zeker mogelijkheden voor’

Centrum Neede wordt voor even een museum: expositie over oorlog en bevrijding te zien in winkeleta­la­ges

29 maart NEEDE - In etalages van winkels aan de Oudestraat en de Borculoseweg in Neede is de komende weken een expositie te zien over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. „Zo houd je reuring in de dorpsstraten.”