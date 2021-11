‘Zwarte Piet in Doesburg moet feestpiet worden’, vindt D66, organisatie intocht reageert verrast

De zwartepietendiscussie laait op in Doesburg. D66 vindt het bijzonder jammer dat in het Hanzestadje nog steeds gebruik wordt gemaakt van zwarte pieten bij de sinterklaasintocht. ,,In de meeste gemeenten is inmiddels gekozen voor een feest-, dans- of zangpiet. Ook het sinterklaasjournaal op televisie laat dit beeld zien. Doesburg houdt nog uitstuitend zwarte pieten aan bij dit kinderfeest? Waarom lopen wij hierin achter”, vraagt D66-raadslid Kübra Demir zich af.



De organisatie van de intocht in Doesburg reageert verrast. ,,D66 had ook contact met ons kunnen opnemen. Dat is niet gebeurd. We hebben veel reacties op de intocht in Doesburg gehad, maar die waren alle positief. Ik zou zeggen: kijk op onze Facebook-pagina”, zegt Han Snijder namens de organisatie.