Zwem niet in ‘levensgevaarlijke’ rivieren voor verkoeling, waarschuwt Lochem

6:00 Een nek-aan-nekrace. Als we de weerkundigen mogen geloven, gaat het hitterecord in Warnsveld uit 1944 woensdag of donderdag sneuvelen. Maar welk officiële meetstation heeft de beste papieren om het record van huisarts en amateurweerkundige Jan Thate (38,6 graden Celsius) te verslaan? En gaat de grote concurrent opnieuw valsspelen?