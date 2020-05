Zwembad Bahia in Bocholt gaat pas op 29 juni weer open

VIDEO Coronajour­naal #38: Hoe gaat Zorggroep Achterhoek om met corona; hoe is het met de DRU Cultuurfa­briek?

17:24 Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus. Vandaag onder anderen met Chiel Oostendorp van Zorggroep Achterhoek over de manier waarop de zorggroep omgaat met corona.