Zwembad De Blenk in Ulft verandert in broodjesbar

Nieuwe pui

Met drive-thru om vanuit de auto een belegd broodje of iets zoets te bestellen. ,,Het is best spannend’’, zegt Kempers lachend. ,,Natuurlijk is alles goed berekend, maar als je die machines aan het werk ziet, kun je alleen maar hopen dat niet het hele gebouw instort.’’

Als het sloopwerk klaar is, komt er een nieuwe pui in en wordt het gebouw aan de binnenkant onder handen genomen. Uiteindelijk zal de broodjesbar dezelfde uitstraling krijgen als de vestiging in Zeddam: open, met veel glas en hout. Dan is het afwachten of het publiek in Ulft net zo hard afkomt op de Duitse broodjes als bij de zeer drukbezochte zaak in Zeddam. ,,Het leeft in ieder geval wel’’, zegt Kempers. ,,We krijgen enorm veel reacties.’’