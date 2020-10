Zwembad Rozengaarde in beroep tegen uitspraak rechter over loszittende tegels

Zorginstel­ling Careaz introdu­ceert slogan bij logo: verder met aandacht

26 oktober BORCULO/LICHTENVOORDE/DINXPERLO - Verder met aandacht. Hoezeer aandacht in de zorg belangrijk is, daarvan zijn ‘we’ ons in de dagelijkse praktijk extra bewust. Zorginstelling Careaz koppelt daarom een korte slogan aan een nieuw logo, met die strekking.