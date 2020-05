Zwembad ’t Spilbroek in Neede gaat dinsdag weer open

NEEDE - Goed nieuws voor zwemliefhebbers in Neede en omgeving: zwembad ’t Spilbroek gaat dinsdag weer open voor banenzwemmen, doelgroepen en zwemlessen voor kinderen. Het zal even wennen zijn: de zwemkleding moet al thuis aan en de douches blijven voorlopig dicht.

Het is nog een heel georganiseer om de zwemmers dinsdag op een veilige manier volgens de RIVM-richtlijnen te verwelkomen, zegt manager Joyce van Eyck van zwembad ’t Spilbroek. „Maar uiteraard zijn we heel erg blij dat het weer mag, dat staat zeker voorop.”

Telefonisch aanmelden

Zwemmers die vanaf dinsdag weer banen willen trekken, moeten zich van te voren telefonisch aanmelden bij ’t Spilbroek. Ze krijgen dan te horen op welk tijdstip ze welkom zijn. „We moeten weten wie en hoeveel mensen we binnen krijgen”, zegt Van Eyck.

Zwemkleding al aan

Wie naar het zwembad komt, moet de zwemkleding al onder de gewone kleding dragen. De tijdelijke ingang is via de zijkant van het zwembad, onder de glijbaan. Via een vaste route gaat het naar horeca-gedeelte in het bad, waar de zwemmers zich uitkleden en hun kleding op een tafel deponeren. Aankleden na afloop kan in de kleine kleedhokjes, maar de douches blijven voorlopig gesloten.

Zwemlessen

Ook de zwemlessen beginnen weer, met uitzondering van de allerkleinste zwemmers. „Daarvoor moeten we mee het water in om ze vast te houden, dat kan nog niet weer”, aldus de manager. Kinderen die voor zwemles komen, wordt gevraagd zich al in de auto om te kleden en in zwemkleding naar de ingang te lopen.

’t Vinkennest

Het ’t Vinkennest in Eibergen blijft nog even gesloten. Het nieuws dat de zwembaden weer open mogen, kwam voor het openluchtbad net iets te onverwacht, zegt Van Eyck. „In ’t Vinkennest zit nog geen water in de bak, en dat heb je niet binnen drie dagen voor elkaar. Een volle bak water is een hele investering, daarom hebben we er nog even mee gewacht. Als de zwembaden pas per 1 september open hadden gemogen, was het voor niets geweest.”