Zwembad Vinkennest Eibergen verruimt openingstijden na kritiek op ‘siësta’

EIBERGEN - Zwembad ‘t Vinkennest in Eibergen verruimt de openingstijden tijdens de zomervakantie. Vanaf maandag tot en met 25 augustus is het buitenbad de hele dag tussen 07.00 – 20.00 uur geopend. Alleen bij slecht weer is het bad tussen 11 en 15 uur dicht.

Er was forse kritiek op de ‘siësta’van 11 tot 15 uur, waarop het bad gesloten was. Zwembadmanager Joyce van Eyck: „Maar dat was buiten de zomervakantie. Nu de kinderen vrij zijn, zijn we de hele dag open, zoals ook de bedoeling was. Alleen bij regen en lage temperaturen kan dat niet uit en sluiten we weer tussen de middag van 11 tot 15 uur. Dit wordt op de website en Facebookpagina bekend gemaakt.”

Tijdens de hittegolf in juni kwamen er felle reacties op de ‘siësta’. Zeker toen basisscholen een tropenrooster invoerden en kinderen om 12 uur vrij en waren en pas om 15 uur in het bad terecht konden. Vroeger was het zwembad toch de hele dag open?, zo luidde de kritiek.

Zwembadmanager Joyce van Eyck wees er toen op dat dit het gevolg is van de privatisering van de baden. „Mensen zeggen dat vroeger alles beter was. Maar ja, toen werd het zwembad door de gemeente gesubsidieerd. Dat het bad toen altijd open was werd in feite betaald door de belastingbetaler, ook door diegenen die nooit zwommen. Dat is niet meer zo.”

Bezuiniging

Berkelland besloot te bezuinigen en de exploitatie van de zwembaden daarom over te laten aan commerciële partijen. Zo beheert Optisport nu ‘t Vinkennest. „Onze tekorten worden niet aangevuld met belastinggeld, dus moeten we bedrijfsmatig kijken naar de openingstijden”, zei Van Eyck toen. „Onze ervaring leert dat er tussen 11.00 en 15.00 uur normaal gesproken amper twintig mensen zwemmen. Ik moet die uren wel minimaal twee toezichthouders hebben, plus kassapersoneel. Dat kan niet uit.”