Zwembaden Wehl en Vorden open vanwege tropische temperaturen; prima jaar voor Achterhoekse baden

De meeste buitenbaden hebben eind augustus de deuren gesloten voor dit jaar. Een turbulent jaar, gezien alle coronaperikelen. Toch is er sprake van tevredenheid, bijvoorbeeld bij bedrijfsleidster Monique Loda van zwembad de Byvoorde in Wehl. ,,We hebben dit jaar 22.000 bezoekers gehad. Dat is iets meer dan de helft van vorig jaar. Daar zijn we eigenlijk heel content mee.”