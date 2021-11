Zwembadmanager wordt persoonlijk aangevallen op coronaregels: ‘Bel me op voor je iets op Facebook plaatst’

NEEDE – Joyce van Eyck loopt al heel wat jaartjes mee als zwembadmanager. Nooit eerder had ze last van persoonlijke aantijgingen als mensen het ergens niet mee eens waren. Nu wel. „Op Facebook met modder gooien is te makkelijk.”

Joyce van Eyck is geschrokken van de boosheid van sommige zwemlesouders op Facebook. „Je voelt je een halve crimineel als je de reacties ziet op de aankondiging dat we ons aan de coronaregels houden”, zegt ze. „Zo heb ik ook gereageerd op die berichten. Ik snap de frustraties volkomen, maar kan er ook niets aan doen dat ons zulke regels worden opgelegd. Heb ook nog gevraagd of we het misschien gezellig kunnen houden. En gezegd dat we samen een oplossing moeten zoeken, zonder elkaar als schuldige van deze toestand aan te wijzen. Ik zie het ook liever anders.”

Haaksbergse zwemlessen

Van Eyck is niet alleen manager van het zwembad, maar vervult die functie voor het hele sport- en recreatiecentrum ’t Spilbroek. Er valt momenteel nogal wat te managen nu de collega’s uit Haaksbergen ook nog eens hun zwemlessen op woensdag en zondag in Neede geven, omdat het eigen bad is leeggelopen. Van Eyck: „We kunnen het prima in elkaar schuiven hoor. Voor ouders is het vervelend dat ze tijdelijk naar Neede moeten. De zwemles onderbreken voor een periode waarvan nog niet bekend is hoe lang die duurt, dat is voor ons ook geen optie. En ja, bij binnenkomst zullen we ouders of opa’s en oma’s naar de QR-code vragen.”

Kinderen helpen omkleden

Met dien verstande dat ongevaccineerde ouders en begeleiders met hun kinderen mee naar binnen mogen om ze om te kleden en vervolgens het pand weer moeten verlaten. „Dat is niet geheel volgens de regels, maar iedereen snapt ook wel dat je een kind van 4 of 5 jaar niet bij de deur kunt afleveren en een uur later weer komt ophalen”, zegt Van Eyck. „Dat gaat hier niet gebeuren. Bovendien hebben we niet eens genoeg mensen om die verantwoordelijkheid op ons te nemen. Daar kiezen we toch onze eigen weg. En dan nog krijg je een bak kritiek over je heen, omdat men het belachelijk vindt wat er gebeurt. Denk eerst na voor je iets op internet plaatst.”

Rotgevoel

Als gastvrouw in hart en nieren wil ze het er graag samen over hebben. Ze heeft een aantal van haar criticasters op Facebook persoonlijk benaderd. „Omdat ik er een rotgevoel aan overhoud. Het is ons kent ons in Neede, je komt elkaar allemaal een keer weer tegen. Soms hebben mensen niet in de gaten wat het met iemand doet als je zo wordt neergezet op een platform als Facebook en je er in de winkel op wordt aangesproken. Ik kan het snel weer loslaten. Tot afgelopen vrijdag. Ben zo de supermarkt voorbij gereden en in Borculo m’n boodschappen gaan doen. Was er helemaal klaar mee.”

Quote Iemand vroeg zich oprecht af wat-ie ook alweer had gepost Joyce van Eyck, sport- en recreatiecentrum ’t Spilbroek

Van Eyck benadrukt dat het aangaan van het gesprek haar ook wel weer aangenaam heeft verrast. De mensen zijn niet zo kwaad als het op Facebook vaak lijkt. „Sterker nog, iemand vroeg zich oprecht af wat-ie ook alweer had gepost. Een ander verontschuldigde zich en had het niet persoonlijk bedoeld. Weer een ander had het al verwijderd voor ik diegene sprak. Je moet daar doorheen proberen te prikken, maar dat is lastig als je wordt aangevallen op zaken waar je niet over gaat. Bel me de volgende keer eerst op als je wat op Facebook wilt plaatsen. Je komt er bijna altijd samen wel uit.”