Zweminstructeurs Neede staan te popelen, dinsdag mogen ze weer

Liander en politie sporen 268 hennepkwe­ke­rij­en op in Gelderland en Flevoland

11 maart Netwerkbeheerder Liander heeft het afgelopen jaar in Gelderland en Flevoland 268 hennepkwekerijen opgespoord waarbij sprake was van energiediefstal. In Apeldoorn zijn de meeste kwekerijen gevonden in deze regio.