Zwemmen in Dinxperlo? Niet in het Blauwe Meer!

Woning bouwen in Bronck­horst? Dan wellicht twee jaar wachten door tekort aan ambtenaren

HENGELO - Mensen met plannen om woning(en) te bouwen in Bronckhorst, moeten mogelijk wel twee jaar wachten voor de eerste schop de grond in kan. De gemeente heeft namelijk niet genoeg mensen om alle bouwplannen snel te kunnen beoordelen. Wethouder Emmeke Gosselink baalt: ,,Dit willen we natuurlijk niet.”

7:00