Zwemmen in een Achterhoeks buitenbad? Overal gelden andere regels

STEENDEREN/ WEHL - Verkoeling zoeken in een buitenbad gaat niet overal even makkelijk. De baden in de Achterhoek hanteren namelijk verschillende regels voor wie welkom is, zo blijkt uit een rondgang.

Na een koud voorjaar bereikt de thermometer deze week waardes in de 20 graden, met uitlopers naar dik 25 graden op woensdag. Omstandigheden waarin bezoekers de baden steeds beter te vinden, blijkt ook in Steenderen.

Lekker druk

Daar was het zondag voor het eerst weer lekker druk, zegt een medewerkster. De afgelopen doordeweekse dagen was het logischerwijs wat rustiger, maar het loopt aardig door. In het Steenderense bad zijn alleen abonnementhouders welkom. ,,Zo kunnen we het hier goed in de hand houden.”

Bij De Byvoorde in Wehl is het zwemmen helemaal vrijgegeven. ,,In het weekend hebben we een beetje opgeschaald”, zegt Monique Loda. ,,We laten tot 250 bezoekers toe. Zij hoeven niet te reserveren en ook geen abonnement te hebben. Als er volwassenen bij zijn om de kinderen te begeleiden, gaan we er wel vanuit dat ze de anderhalve meter afstand bewaren.”

Reserveringen

Voor het baantjes zwemmen wordt in Wehl nog wel gewerkt met reserveringen. ,,En dat laten we ook zo, want dat werkt heel goed. Er mogen drie mensen in een baan zwemmen, dat is op deze manier heel goed te regelen, en de bezoekers vinden het ook fijn. ’s Morgens om 7 uur staan de eersten al voor de poort. Zeker met dit weer lopen wij hier enorm te genieten.”

Zwembad Het Elderink in Hengelo heeft er voor gekozen om, net als vorig seizoen, het bad alleen voor abonnementhouders open te stellen. Het bad focust op vaste gasten uit Hengelo en omgeving. ‘Natuurlijk missen wij zonder losse kaartverkoop inkomsten, echter op deze wijze kan er altijd gezwommen worden en is inschrijving van tevoren en werken in blokuren niet nodig’, laat Het Elderink op zijn website weten.

Rijtje voor de poort

In het Hessenbad in Hoog-Keppel kunnen bezoekers zonder een abonnement wel terecht, al moet je wel reserveren. Dat geldt zowel voor het banen zwemmen als voor het recreatief zwemmen. Tijdens het recreatief zwemmen kunnen er honderd mensen terecht in het zwembad.

Ri-Jeanne Rysavy van openluchtbad De Paasberg in Terborg zag het afgelopen weekeinde ook ‘eindelijk weer eens lekker druk worden’ in het zwembad. ,,En nu staat er ook een mooi rijtje voor de poort.”

In het Terborgse bad is iedereen welkom: er kan gewoon een kaartje aan de poort worden gekocht. ,,We hebben hier een hele grote ligweide, dus de anderhalve meter afstand is goed te bewaren. Er moeten wel heel veel mensen komen voordat het zo druk is dat dat niet meer kan. Dat is nu in ieder geval nog niet aan de hand.”

Het Strandbad in Winterswijk, een vreemde eend in de bijt, heeft door de ligging eigenlijk altijd ruimte voor bezoekers. Het natuurbad opende afgelopen weekeinde gratis de deuren om iedereen welkom te heten. Reserveren is niet nodig.