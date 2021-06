Zwemmen in water met blauwalg het risico waard? ‘Je kunt er niet omheen zwemmen’

Richard de Lange stapt uit VVD-frac­tie: ‘In Oude IJssel­streek meer besloten dan openbare bijeenkom­sten’

11 juni GENDRINGEN - Richard de Lange is uit de raadsfractie van de VVD in Oude IJsselstreek gestapt. De Lange was fractievoorzitter van de liberalen. Hij weet nog niet of hij zijn zetel in de gemeenteraad behoudt.