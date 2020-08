Zwemplas 't Hilgelo op slot, het is er te druk

‘Stroop­tocht’ door het magazijn van de baas: OM eist celstraf voor Silvolde­naar

12:58 SILVOLDE - Een 25-jarige Silvoldenaar had net een vast contract op zak bij Mainfreight Europe in 's-Heerenberg. Kort daarna, in november 2017, bleek een partij goederen van Rituals voor hem wel erg aanlokkelijk.