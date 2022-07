Zwemplekken in Oost-Nederland kampen met blauwalg: hier kun je beter niet het water in

Hoe verleidelijk het ook is, op sommige plekken kun je beter niet het water in. Verschillende zwemstekjes in de regio kampen met blauwalg. Door de bacterie kun je vervelende klachten oplopen, dus de volgende zwemplekken kun je voorlopig beter mijden.

Warmte en langzaam stromend water. Het is de ideale voedingsbodem voor blauwalg, de plaaggeest van de waterfanaat. Geen wonder dus dat het ook deze zomer op meerdere plekken raak is. Op dit moment is er op een vijftal plekken in de regio een blauwalgwaarschuwing afgegeven.

Sinds vrijdag raadt het Waterschap Zuiderzeeland badgasten sterk af om te zwemmen bij het naaktstrand het Laakse Strand en het nabijgelegen strand de Wielewaal. Kort daarvoor kregen ook de vakantiegangers van parken Summercamp in Heino en EuroParcs Resort de Achterhoek in Lochem het deksel op de neus. Ook in de zwemgelegenheden van de parken is de bacterie ontdekt.

Volledig scherm Blauwalg in Oost-Nederland 31-07 © Datawrapper

Bij het Kolkbad bij Den Nul is het al wat langer mis. Op 20 juli waarschuwde het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor blauwalg in het water. Hoelang het gaat duren voordat het water weer schoon is en er zorgeloos gespetterd kan worden op de vijf zwemplekken is moeilijk te zeggen. De bacterie is namelijk niet zomaar verdwenen.

Op Urk is er wel weer gelegenheid voor waterpret. Het water bij het Dijkstrand werd op 21 juni afgekeurd. Inmiddels kan daar weer zorgeloos worden gezwommen. In Flevoland wordt het zwemwater tweewekelijks gecontroleerd door inspecteurs van het waterschap.

Geen algen, maar bacteriën

Door de naam van de pretbederver kun je makkelijk op het verkeerde been worden gezet. Blauwalg is namelijk geen algensoort. Het is een bacterie die voorkomt in het oppervlaktewater en leeft van onder meer licht en CO2.

Toch heeft blauwalg wel enigszins iets weg van algen en wieren. In water met veel voedingsstoffen, warmte en slechte doorstroming kan blauwalgenbloei ontstaan. Dan vormen de vele bacteriën een blauw-groene of rood-groene drab die op het water drijft en zich ophoopt op op het strand. Dat beeld doet denken aan wier of algen.

De onderkant van de drijflaag sterft af en zo komen gifstoffen in het water terecht. Aan die gifstoffen kunnen mensen vervelende klachten overhouden. Hoofdpijn, uitslag, krampen in de maag, misselijkheid, diarree, braken, koorts of oogirritaties. Ook huisdieren kunnen veel last hebben van blauwalg. Kortom: bij blauwalg in het water, kun je het zwemen beter laten.