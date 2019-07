Zwemvierdaagse in Natuurbad Rekken

Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli wordt weer de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden in het Natuurbad in Rekken. Er kan gezwommen worden tussen 18.00 en 20.00 uur. Kinderen tot en met 10 jaar en 65-plussers zwemmen 250 meter per avond (10 baantjes) en vanaf 11 jaar kun je 500 meter per avond zwemmen (500 meter).

Uiteraard ontvangen deelnemers bij 4 avonden zwemmen een medaille. Om even bij te komen staat er warme chocomel of koffie klaar met iedere avond weer iets anders lekkers erbij. Kun je op een van de avonden niet, dan kan je ook op maandag 15 juli starten. De kosten zijn € 5,00 per deelnemer. ! Het adres is Van Ouwenallerlaan 35.

Expeditie Robinson