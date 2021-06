Zwemwater Bredevoort weer veilig, blauwalg is verdwenen

COLUMN BERT SCHEUTER Buurtschap­pen, kleine kernen, heurnes, het zijn voorbeeld­ge­meen­schap­pen met pit!

24 juni In Varsseveld staat ons huis, maar diep in mijn aard woon ik ook in de buurtschappen die bij het dorp horen. De vier kernen Sinderen (inclusief Binnenheurne), Westendorp, Heelweg-Oost en Heelweg-West liggen namelijk strak tegen het dorp in het midden aan. Ze hebben dan wel kleinere kernen dan Varsseveld, hun grondgebied is vele malen groter.